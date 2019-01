Parma - SPAL 2-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo

Co za mecz! Jeszcze do 70. minuty SPAL przegrywało na wyjeździe z Parmą 0-2, ale ostatecznie to goście zgarnęli trzy punkty! Piłkarze SPAL w pięć minut doprowadzili do wyrównania, a w końcówce meczu przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.