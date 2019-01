Krzysztof Piątek blisko Milanu. Wideo

To będzie rekordowy transfer. Krzysztof Piątek może przejść do Milanu nawet za 40 milionów euro. Zaledwie pół roku po transferze do Genoi polski napastnik robi kolejny krok w swojej karierze.