ARKADIUSZO! Genialny strzał Milika daje Napoli trzy punkty! (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO

ARKADIUSZO! Genialny strzał Milika daje Napoli trzy punkty!

Co za gol! Arek Milik w 91. minucie meczu daje Napoli prowadzenie w meczu z Cagliari i to w jakim stylu! To już ósmy gol Polaka w Serie A. Ponadto Milik jest obecnie najskuteczniejszym strzelcem Napoli w tym sezonie!