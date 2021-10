8. kolejka Włochy - Serie A

2021-10-16 18:00 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Massimiliano Irrati Lazio Rzym Inter Mediolan 3 1 DO PRZERWY 0-1 C. Immobile 64' Felipe Anderson 81' S. Milinković-Savić 90' I. Perišić 12'

Inter broni mistrzostwa Włoch. Choć przed sezonem doszło do wielu roszad w zespole, to właśnie podopieczni Simone Inzaghiego byli faworytem tej konfrotacji.



Szybko objęli prowadzenie. W 10. minucie, w polu karnym, Elseid Hysaj faulował Nicolo Barrellę i sędzia wskazał na 11. metr. Rzut karny pewnie wykorzystał Ivan Periszić.

W 24. minucie do wyrównania mógł doprowadzić Toma Basić, ale dobrą interwencją popisał się Samir Handanović. 10 minut później kolejną bramkę mógł zdobyć Periszić, ale tym razem wykazał się Pepe Reina.

Do przerwy wynik się więc nie zmienił. W drugiej połowie odważniej zaatakowało Lazio i też strzeliło gola po rzucie karnym. W 62. minucie, po wrzutce z rzutu rożnego, głową strzelał Patric. Piłka trafiła jednak w rękę Alessandro Bastoniego. Sędzia pokazał mu żółtą kartkę i odgwizdał "jedenastkę". Do piłki podszedł Ciro Immobile i pewnie trafił.

Lazio - Inter. Duże emocje w końcówce

W tym momencie jednak emocje dopiero się zaczęły. W 81. minucie na murawie leżał Federico Dimarco. Wykorzystał to Felipe Anderson i ruszył prawą stronę, zagrywając do Ciro Immobile. Po strzale Włocha piłkę odbił Handanović, ale przy dobitce Andersona był już bez szans.



Brazylijczyk nie mógł się jednak spokojnie cieszyć. Ruszyli bowiem do niego rywale, którzy mieli też pretensje do sędziego, o to, że nie przerwał gry, gdy ich kolega leżał. Rozpętała się awantura, która trwała kilka minut.



To zdarzenie wybiło z rytmu piłkarzy Interu. W efekcie stracili kolejną bramkę. W doliczonym czasie zwycięstwo Lazio przypieczętował Siergiej Milinković-Savić.



Po tym zwycięstwie Lazio awansowało na piąte miejsce w tabeli i zbliżyło się do Interu, który jest trzeci, na trzy punkty. Liderem Serie A jest Napoli, które dotychczas wszystkie siedem spotkań.



3 1 Lazio Rzym Inter Mediolan Handanovič Škriniar Bastoni de Vrij Barella Darmian Dimarco Gagliardini Brozović Perišić Džeko Reina Marušić Felipe Patric Hysaj Milinković-Savić Bašić Leiva Anderson Immobile Pedro SKŁADY Lazio Rzym Inter Mediolan Jose Manuel Reina Samir Handanovicz Adam Marušić Milan Szkriniar 90′ 90′ Luiz Felipe Ramos Marchi 63′ 63′ 67′ 67′ Alessandro Bastoni Patricio Gabarron Stefan de Vrij 66′ 66′ Elseid Hysaj 86′ 86′ Nicolò Barella 90′ 90′ 83′ 83′ Sergej Milinković-Savić 90′ 90′ Matteo Darmian 27′ 27′ 66′ 66′ Toma Bašić Federico Dimarco 85′ 85′ Lucas Pezzini Leiva 36′ 36′ 67′ 67′ Roberto Gagliardini 81′ 81′ 83′ 83′ 86′ 86′ Felipe Anderson Pereira Gomes Marcelo Brozović 64′ (k.) 64′ (k.) Ciro Immobile 12′ (k.) 12′ (k.) 67′ 67′ Ivan Periszić 75′ 75′ Rodriguez Pedro 76′ 76′ Edin Dżeko REZERWOWI Marius Adamonis Alex Cordaz Thomas Strakosha Ionuț Andrei Radu Ştefan Daniel Radu Danilo D'Ambrosio Denis Vavro 67′ 67′ 83′ 83′ Denzel Justus Morris Dumfries 86′ 86′ Jean-Daniel Akpa Aleksandar Kolarov 85′ 85′ Danilo Cataldi Andrea Ranocchia Gonzalo Escalante 86′ 86′ Hakan Calhanoglu 66′ 66′ Manuel Lazzari 67′ 67′ 87′ 87′ Carlos Joaquín Correa 66′ 66′ Romero Alconchel Luis Romero 67′ 67′ Matias Vecino 75′ 75′ Mattia Zaccagni 76′ 76′ 83′ 83′ Lautaro Javier Martínez Raul Moro Prescoli Martín Adrián Satriano Costa Vedat Muriqi

STATYSTYKI Lazio Rzym Inter Mediolan 3 1 Posiadanie piłki 52,2% 47,8% Strzały 17 9 Strzały na bramkę 11 5 Rzuty rożne 7 3 Faule 13 12

MP