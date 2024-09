Zwrot w sprawie Zielińskiego, takie informacje z Włoch. Nareszcie padł konkret

Piotr Zieliński przez wiele lat był jednym z tych graczy, którzy stanowili o sile ekipy Napoli - i wraz z drużyną z południa Włoch zdołał on wywalczyć krajowy puchar i upragnione, wyczekiwane w Kampanii od dekad, mistrzostwo.

W pewnej chwili " Zielu " poczuł jednak, że to już czas na zmianę i latem tego roku dołączył - po miesiącach różnych spekulacji - do Interu Mediolan . W barwach "Nerazzurrich" wystąpił jak na razie łącznie w trzech sparingach, natomiast wciąż brakuje mu debiutu w zespole w meczu o punkty.

Na taki stan rzeczy złożyły się dwa czynniki - po pierwsze pomocnik dostał niedawno urazu, który całkowicie wykluczył go z możliwości wzięcia udziału w spotkaniu z Genoą, które inaugurowało nowym sezon w Serie A . Po drugie zaś trener Simone Inzaghi w potyczkach z Lecce i Atalantą Bergamo najzwyczajniej w świecie zdecydował się postawić na innych futbolistów. Teraz jednak ma nastąpić zwrot.

Włoskie media: Zbliża się debiut Piotra Zielińskiego. Wtedy w końcu zagra dla Interu w lidze

Wydaje się przy tym, że okoliczności również sprzyjają do w miarę spokojnego debiutu - Monza bowiem jak na razie nie odniosła w lidze zwycięstwa, mając na koncie dwa remisy i porażkę. Inter to z kolei lider tabeli, więc jego ewentualne potknięcie w takim meczu byłoby dużym zaskoczeniem.

Inter Mediolan ma niezmiennie mocarstwowe ambicje

"Nerazzurri" w bieżącej kampanii bez wątpienia celują przede wszystkim w powtórzenie sukcesu z ubiegłego sezonu, kiedy to sięgnęli oni po Scudetto, a w szerszej perspektywie chcieliby zapewne również namieszać w europejskich pucharach - tak jak na przełomie lat 2022-2023, kiedy to dotarli do finału Ligi Mistrzów.