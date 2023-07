Zwrot akcji ws. Zielińskiego. Zdecydowany ruch. Możliwy hitowy transfer

Piotr Zieliński w Lazio? Maurizio Sarri nadal o nim marzy i stawia go na pierwszym miejscu swojej listy życzeń. Uważa go za idealnego następcę Sergeja Milinkovicia-Savicia. Sarri wymienia nazwisko Zielińskiego od tygodni. W minionym tygodniu oferta Lazio została odrzucona i myślę, że w ciągu kilku najbliższych dni klub wróci do rozmów, podnosząc swoją ofertę za Zielińskiego. Nastąpi nowy kontakt między Claudio Lotito i Aurelio De Laurentiisem

~ przyznał dziennikarz Matteo Petrucci na antenie Radia Kiss Kiss Napoli, cytowane przez portal Calcionapoli24.it