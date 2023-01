Żurkowski dołączy do Polaków? Transfer na ostatniej prostej

Żurkowski co prawda pojechał wraz z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata, jednak w Katarze, ani razu nie pojawił się na boisku . Nie było w tym nic dziwnego, bowiem wcześniej rozegrał zaledwie 77. minut w barwach Fiorentiny , a już samo uwzględnienie go wśród ostatecznie powołanych, wzbudziło spore zdziwienie .

Żurkowski zmieni klub? Ma dołączyć do Polaków

Wiele wskazuje jednak na to, że 25-latek lada moment zmieni klub , w poszukiwaniu regularnych występów. O zainteresowaniu jego osobą wspominano we Włoszech już od jakiegoś czasu, a teraz przenosiny mają być na ostatniej prostej .

Żurkowski trafił do Fiorentiny w styczniu 2019 roku z Górnika Zabrze, do którego od razu został wypożyczony do końca sezonu. Następnie spędził także 1.5 roku na wypożyczeniu w Empoli. Łącznie w barwach "Violi" rozegrał zaledwie 6. spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując jedną asystę.