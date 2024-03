Potężny zjazd względem ubiegłej kampanii zalicza w tym sezonie Napoli. Mistrz Włoch zamiast walczyć o obronę mistrzostwa stara się zakwalifikować chociaż do kolejnej edycji europejskich pucharów. "Błękitni" regularnie tracą punkty z ligowymi "przeciętniakami" , a w Lidze Mistrzów utrzymują szanse na awans do ćwierćfinału jedynie dzięki nikłej skuteczności napastników Barcelony i błyskowi Victora Osimhena.

Piotr Zieliński już tylko rezerwowym. Polak na bocznym torze w Napoli

Na boczny tor przez krótki czas został odstawiony Piotr Zieliński , który zdaniem wielu kibiców myślami jest już przy transferze do Interu Mediolan. Reprezentant Polski ma zasilić ekipę "Nerazzurrich ", z którymi osiągnął już porozumienie. Z tego powodu Aurelio de Laurentiis zdecydował, że pomocnik nie zostanie zgłoszony do rozgrywek Ligi Mistrzów na rundę wiosenną. Zmagania kolegów w rywalizacji z Barcą oglądał z perspektywy trybun.

Kosztowna wpadka Napoli. Czołówka tabeli odjeżdża

Polak wyglądał na mocno zagubionego , podobnie z resztą jak reszta graczy Napoli. Mistrz Włoch przeważał, ale nie przekładało się to bezpośrednio na liczbę okazji bramkowych. Dopiero po zmianie stron do siatki trafił Chwaracchelia. Gruzin wykorzystał podanie od Ruiego i strzałem z powietrza zapewnił prowadzenie. Nie na długo.

Zaledwie trzy minuty później wyrównał Antonio Sanabria , a atmosfera na Stadio Diego Armando Maradona zrobiła się napięta. Do końca spotkania wynik zmianie nie uległ, a zawodnicy Torino mogli czuć ogromną satysfakcję z wywalczonego punktu.

Zieliński na boisku przebywał przez 68 minut . Później został zmieniony przez Hameda Juniora Traore. To właśnie Iworyjczyk stał się w ostatnich tygodniach beneficjentem odstawienia Polaka od podstawowego składu.

Poleciały gromy na głowę Zielińskiego. Brutalne oceny włoskich dziennikarzy

Włoscy dziennikarze za jednego z głównych winowajców straconych dwóch punktów wskazali Piotra Zielińskiego . Jego występ nie pokrył oczekiwań związanych z powrotem do wyjściowej jedenastki, co brutalnie uwydatnił oceny.

Zagrał bez duszy. Dopóki nie zmieni klubu i nie założy koszulki Interu, będziemy oglądali tylko zastępcę pomocnika, którego znaliśmy przez ostatnie osiem lat. Na nieszczęście dla Napoli, on jest na etapie pożegnania i ogranicza się do odrabiania zadań domowych

Strata Napoli do podium ligowej tabeli wynosi aż 12 punktów. Prowadzi Inter Mediolan, który zdaje się być już całkowicie poza zasięgiem rywali. Drugi Juventus traci do niego aż 15 punktów. Piotr Zieliński latem przeniesie się oficjalnie do Interu Mediolan, gdzie szykowana jest dla niego ważna rola w środku pola.