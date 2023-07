Zmiana planów Zalewskiego. Polak wróci z wakacji tydzień wcześniej

Za Nicolą Zalewskim długi i wyczerpujący sezon. 21-latek wystąpił w 47 spotkaniach AS Roma, a jeszcze w czerwcu brał udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski. Na zasłużone wakacje piłkarz udał się na Ibizę i Mykonos. Urlop miał potrwać do 17 lipca, ale włoskie media doniosły, że plany uległy zmianie. Zalewski wróci bowiem do Rzymu już tydzień wcześniej. Skrócenie wolnego to decyzja samego zawodnika. Co za nią stoi?