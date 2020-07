Cristiano Ronaldo w sobotę zdobył dwie bramki przeciwko Atalancie Bergamo i jest coraz bliżej Roberta Lewandowskiego w wyścigu po Złotego Buta. Do wyrównania dorobku Polaka Portugalczykowi brakuje sześciu bramek. Na ich zdobycie ma jeszcze właśnie sześć spotkań.

Długo wydawało się, że najgroźniejszym rywalem Roberta Lewandowskiego w walce o Złotego Buta będzie napastnik Lazio Rzym Ciro Immobile. Ten jednak, podobnie jak całe Lazio, spuścił nieco z tonu po wznowieniu rozgrywek.

Lewandowski zakończył sezon Bundesligi z 34 bramkami na koncie, Immobile ma ich obecnie 29. Jednak trofeum Złotego Buta może powędrować zupełnie gdzie indziej.



W rewelacyjnej formie znajduje się bowiem Cristiano Ronaldo, który na finiszu rozgrywek zdobywa coraz więcej bramek. Obecnie zgromadził już ich 28 i walczy nie tylko o to, by wyprzedzić Immobile i sięgnąć po koronę króla strzelców Serie A, ale także po kolejną nagrodę dla najlepszego europejskiego strzelca.

Ronaldo po wznowieniu rozgrywek strzelał gole w każdym z sześciu dotychczasowych spotkań, łącznie gromadząc w nich siedem trafień. Jeżeli powtórzy taki dorobek w sześciu meczach, które pozostały do końca sezonu, wyprzedzi Lewandowskiego dokładnie o jedną bramkę.



Portugalczyk w niesamowitym "gazie" jest już od 1 grudnia. Od tamtego czasu zdobywał bramki w 16 z 17 ligowych spotkań! Dzięki temu "Stara Dama" jest już bardzo bliska zapewnienia sobie kolejnego, dziewiątego z rzędu mistrzostwa Włoch.

Faktem jest jednak, że zasady przyjęte w rywalizacji Złotego Buta nie są do końca sprawiedliwe, bowiem premiują piłkarzy z lig, w których rozgrywa się więcej spotkań. Grający w Serie A Immobile i Ronaldo swój dorobek strzelecki mogą śrubować w 38 spotkaniach, podczas gdy grający w Bundeslidze Lewandowski miał do rozegrania jedynie 34 spotkania.



Zdjęcie Cristiano Ronaldo zdobył dwie bramki w meczu z Atalantą Bergamo / ALESSANDRO DI MARCO / PAP/EPA

WG

