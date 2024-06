Zlatan Ibrahimović zakończył piłkarską karierę w Milanie w czerwcu 2023 roku, ale już pół roku później ponownie został sprowadzony do klubu, tym razem do struktur wewnętrznych. Pełni rolę bliskiego współpracownika właściciela Gerry'ego Cardinale. To właśnie Szwed miał zaszczyt ogłosić nazwisko nowego szkoleniowca "Rossonerich". Wyszedł w czwartek na konferencję prasową i potwierdził to, czego kibice się spodziewali.