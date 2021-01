Zlatan Ibrahimović do Romelu Lukaku: Idź robić to swoje "voodoo"

Włoscy dziennikarze wciąż ustalają, co dokładnie zaszło pomiędzy Zlatanem Ibrahimoviciem z AC Milan i Romelu Lukaku z Interu FC w trakcie ćwierćfinałowego starcia Pucharu Włoch. Według najnowszego tropu Szwed miał rozzłościć Belga słowami o voodoo.

Romelu Lukaku i Zlatan Ibrahimović starli się pod koniec pierwszej połowy ćwierćfinału Pucharu Włoch pomiędzy Interem Mediolan a AC Milan. W gorącej dyskusji musiały paść mocne słowa, dziennikarze rozpoczęli śledztwo, by dowiedzieć się czego mogła dotyczyć dyskusja piłkarzy.

"Ibrze" zarzucono rasizm, obu piłkarzy podejrzewa się o wzajemne obrażanie swoich rodzin. Tymczasem do eskalacji konfliktu mogło dojść na tle religijnym. Lukaku zdenerwował się najbardziej w momencie, gdy rywal powiedział mu, by ten "poszedł robić to swojego voodoo".







Kontekst wątku dotyczącego rdzennych wierzeń afrykańskich najpopularniejszych obecnie na Haiti i belgijskiego napastnika, sięga jeszcze czasów jego gry dla Evertonu. Lukaku odrzucił propozycję nowego kontraktu od Evertonu, powołując się na "wizję voodoo".

Agent piłkarza i on sam zaprzeczyli wtedy tym pogłoskom "Romelu jest katolikiem, nie ma nic wspólnego z Voodoo". Niedługo później Lukaku dołączył do Manchesteru United, gdzie dzielił szatnie między innymi z Ibrahimoviciem.

