W czwartek o północy minął termin rejestracji piłkarzy do fazy pucharowej Champions League. "Ibra" się na niej nie znalazł. Sztab trenerski prawdopodobnie chce go wprowadzać powoli do gry, w mniej ważnych spotkaniach. Przypomnijmy, że latem zeszłego roku napastnik poddał się operacji kolana (rekonstrukcji więzadła krzyżowego). Ostatni mecz rozegrał 22 maja, gdy podopieczni Stefano Piolego zdobyli mistrzostwo kraju.