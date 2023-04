Zinedine Zidane podjął decyzję ws. przyszłości. Poprowadzi dwóch Polaków?

Jak poinformowało Radio Monte Carlo Sport, Zinedine Zidane chce wrócić do pracy trenera już tego lata. Jego ostatnim etapem kariery szkoleniowej było drugie podejście do prowadzenia Realu Madryt. Zakończyło się ono w maju 2021 r. Francuz odpoczął i chce nowych wyzwań. Podano, że jego celem jest objęcie Juventusu. Problem w tym, że zespołem z Turynu wciąż opiekuje się Massimiliano Allegri, który ma kontrakt do 2025 r., a jego zwolnienie kosztowałoby zarząd ponad dwadzieścia milionów euro.