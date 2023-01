Zieliński zapisuje się na kartach historii Napoli. Wskoczył do "dziesiątki"

Zieliński wskoczył do "dziesiątki", a to nie musi być koniec

Nie był to jednak jedyny sukces pomocnika reprezentacji Polski. Rozegrał on bowiem wczoraj swoje 308. spotkanie w barwach zespołu spod Wezuwiusza. Tym samym wskoczył do rankingu "Top 10" zawodników z największą liczbą występów w barwach klubu, zrównując się z Włochem - Christianem Maggio.