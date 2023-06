Zieliński poznał nazwisko nowego trenera. Totalna niespodzianka w Napoli

"Mam przyjemność ogłosić, że po zawarciu ze mną znajomości, która trwa od 10 dni, pan Rudi Garcia zostanie nowym trenerem Napoli. Serdecznie go witam i życzę powodzenia!" - napisał na Twitterze boss klubu z Neapolu, Aurelio De Laurentiis.

Dla 59-letniego Francuza do powrót do Serie A po siedmioletni przerwie. W latach 2013-16 prowadził AS Roma.