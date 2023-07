Już tuż po zapewnieniu sobie przez Napoli tytułu mistrza Włoch zaczęły pojawiać się doniesienia o potencjalnym odejściu Zielińskiego. Klub teoretycznie miał chcieć przedłużyć z nim umowę, ale na warunkach mniej korzystnych dla piłkarza niż obecne, więc zrozumiałym jest, że reprezentant Polski nie spieszył się z podpisem. W jego kontekście dużo pisało się o możliwym ruchu do Premier League , gdzie zainteresowane miały być chociażby Liverpool czy Newcastle , później dużo więcej pisało się o Lazio , głównie ze względu na osobe Maurizio Sarriego . W ostatnich dniach gruchnęła z kolei informacja o konkretnej ofercie z Arabii Saudyjskiej.

Włoskie media: Piotr Zieliński odrzucił ofertę z Arabii Saudyjskiej