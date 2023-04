Zieliński nie wstał z ławki rezerwowych. Ważne zwycięstwo Napoli po kuriozalnym golu

W dalszej części pierwszej połowy dominacja Napoli była już niepodważalna. Goście byli przy piłce przez ponad 70% czasu gry i regularnie zagrażali bramce gospodarzy , choć drugiego gola zdobyć się nie udało. Do szatni podopieczni Spallettiego schodzili z jednobramkowym prowadzeniem.

Zieliński przesiedział mecz na ławce rezerwowych

Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia ze strony gospodarzy. Obrońcy Napoli popełnili szereg błędów we własnym polu karnym, a sytuację tę wykorzystał Federico Di Francesco . Piłka po jego strzale przeszła między nogami bezradnego Mereta .

Gospodarze cieszyli się z remisu jedynie do 64. minuty. Gol na 2:1 dla Napoli padł jednak w kuriozalnych okolicznościach. Antonino Gallo chciał zbić piłkę po dośrodkowaniu w pole karne go swojego bramkarza, ale futbolówka przeszła mu między rękami, a następnie wpadła do siatki.