O przyszłości Zielińskiego pod Wezuwiuszem mówi się w zasadzie od zeszłego okna transferowego, bo mimo powoli kończącego się kontraktu nie pojawiały się specjalnie informacje o negocjacjach w sprawie jego przedłużenia, a zdecydowanie więcej doniesień dotyczyło ewentualnej zmiany klubu przez reprezentanta Polski. Jego umowa z klubem wygasa w czerwcu 2024 roku , więc z perspektywy Napoli w grę wchodzą dwie opcje - nowa umowa albo sprzedaż 29-latka, by nie musieć za rok pozbywać się go za darmo.

Serie A. Piotr Zieliński z ostateczną ofertą kontraktu od Napoli