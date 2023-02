Zieliński to podstawowy piłkarz w układance Spallettiego. Wystąpił we wszystkich ligowych spotkaniach, strzelając 3 gole i 6 razy asystując. Polak dobrze pokazał się też w Lidze Mistrzów, gdzie w sześciu spotkaniach, trzykrotnie trafiał do siatki i zanotował dwie asysty.