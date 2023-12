Osiem lat w Napoli i... koniec? Na to wygląda. Już tego lata Piotr Zieliński najprawdopodobniej zmieni barwy klubowe, a wątpliwości co do tego nie ma sam Zbigniew Boniek, który we włoskiej piłce klubowej orientuje się jak mało kto.

Piotr Zieliński i Napoli od dłuższego czasu nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wynagrodzenia piłkarza. Klub chce, aby Polak obniżył swoje zarobki, ale ten nie chce się na to zgodzić. Z tego powodu po zakończeniu kontraktu "Zielu" najpewniej odejdzie, aby szukać szczęścia gdzie indziej. We Włoszech jednak najpewniej pozostanie.

Gdzie odejdzie Zieliński? Zbigniew Boniek nie ma żadnych wątpliwości

Według Zbigniewa Bońka polski pomocnik powędruje do klubu, który aktualnie plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli Serie A i jest finalistą Ligi Mistrzów. Chodzi o Inter Mediolan. Media łączą Piotra Zielińskiego również z Juventusem FC i AS Roma, które bez wątpienia są bliższe sercu Bońka, jednak ten swoją opinię na ten temat już ma.

Moim zdaniem on już jest piłkarzem Interu Mediolan. To moja prywatna opinia. Gdyby chciał zostać w Neapolu, to już dawno podpisałby kontrakt. ~ Zbigniew Boniek

Piotr Zieliński nie chce opuszczać Neapolu, miasta, w którym jemu i jego rodzinie żyje się bardzo dobrze. Wygląda jednak na to, że zostanie do tego zmuszony. Chcąc, aby zmiana była jak najmniejsza, jest zdeterminowany, aby zostać we Włoszech. Odrzucił zatem wielkie pieniądze płynące z Arabii Saudyjskiej. Zeszłego lata Polak był bliski przenosin do Al-Ahli Dżudda, ale ten transfer ostatecznie spalił na panewce, a zamiast tego do arabskiego klubu powędrował młody zawodnik, który... miał być następcą "Ziela" w Napoli, czyli Gabri Veiga.

Piotr Zieliński / Giuseppe Maffia / AFP

Piotr Zieliński / AFP