Sezon 2022/23 był zdecydowanie niezapomniany dla Piotra Zielińskiego. Napoli po raz pierwszy od 1990 roku sięgnęło po mistrzostwo Włoch. W Lidze Mistrzów "Błękitni" dotarli natomiast do ćwierćfinału. Duży w tym udział miał reprezentant Polski. 29-latek w 48 spotkaniach zanotował siedem bramek i 11 asyst. Był niepodważalną postacią wyjściowego składu Luciano Spallettiego.

Do udanych występów w Napoli doszły również przyzwoite mecze w reprezentacji Polski. Zieliński był osią napędową drugiej linii biało-czerwonych podczas mundialu w Katarze , a awans do fazy pucharowej został uznany za wynik satysfakcjonujący. Wielu ekspertów i znanych dziennikarzy od dłuższego czasu wypowiada się o grze pomocnika z uznaniem.

Piękna laurka dla Piotra Zielińskiego

Pierwsze miejsce zdaniem dziennikarzy należy się Jude Bellinghamowi . Pomocnik Realu Madryt w tym zestawieniu wyprzedził Kevina de Bruyne, Jamala Musialę , a także Martina Odegaarda. Co ciekawe, w tym gronie dziennikarze ujęli również Leo Messiego.

Napoli co prawda nie imponuje już tak, jak w ubiegłej kampanii. Dalej jednak kompletuje kolejne zwycięstwa, choć do lidera Serie A przed 12. kolejką traciło już pięć punktów. Piotr Zieliński w 15 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zanotował trzy gole i trzy asysty.