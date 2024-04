Zieliński bohaterem. Wielkie przełamanie Polaka i wygrana Napoli (WIDEO)

SSC Napoli wreszcie przełamało czarną serię. Aktualny mistrz Włoch już od trzech kolejek Serie A nie potrafił zdobyć trzech punktów. W niedzielę piłkarze spod Wezuwiusza byli bliscy drugiej porażki z rzędu. W drugiej połowie spotkania z AC Monzą kibice zobaczyli aż pięć bramek, a jedną z nich zdobył Piotr Zieliński. Polak trafił do siatki w 57. minucie, walnie przyczyniając się do wygranej swojego zespołu. Dla naszego pomocnika było to pierwsze ligowe trafienie od... końca września.