Gol strzelony w meczy z Salernitaną był dla Zielińskiego 32. trafieniem na boiskach Serie A. Tym samym w klasyfikacji najskuteczniejszych Polaków na Półwyspie Apenińskim 27-latek przeskoczył wyprzedził Zbigniewa Bońka (31 goli). Przed nim jest tylko Arkadiusz Milik.



Włoski oddział Eurosportu wybrał naszego reprezentanta MVP spotkania.

- Był jednym z najgroźniejszych piłkarzy, nawet w skomplikowanej pierwszej połowie. Został wygranym meczu, dającego kolejne cenne zwycięstwo Napoli - czytamy w uzasadnieniu wyboru.



Piotr Zieliński chwalony za bramkę dla SSC Napoli

Portal Tuttomercatoweb.com przyznał Zielińskiemu - w skali 1-10 - siódemkę.



- Jak wszyscy jego koledzy, w pierwszej połowie był "szary". Później jednak dał okazję, by mu to wybaczyć, strzelając zwycięskiego gola z instynktem zabójcy, którego do tej pory mu brakowało - napisano o Polaku.



Postawę naszego reprezentanta doceniło także SSC Napoli, nazywając jego trafienie na oficjalnej stronie klubowej prawdziwym "rarytasem"



TB