Zieliński błyszczał w hicie Serie A! To jednak było zbyt mało

Piotr Zieliński znów był czołową postacią SSC Napoli. Polak strzelił gola w starciu z Lazio, miał też kilka szans na kolejne trafienia, poza tym kreował akcje i dogrywał świetne piłki partnerom. To jednak okazało się zbyt mało. Neapolitańczycy, choć wyraźnie dominowali, ostatecznie przegrali z do bólu pragmatycznymi rzymianami 1:2. To pierwsza ligowa porażka mistrzów Włoch w tym sezonie.