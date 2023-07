Zieliński blisko transferu? To byłby szok. Zaskakujący kierunek

Od dłuższego czasu wiadomo, że Piotr Zieliński jest bliski odejście z Napoli . Wciąż nie jest to jednak przesądzone. Aby stało się inaczej, polski pomocnik musiałby zaakceptować obniżkę swojej pensji . Do tej pory nie wyraził swojej aprobaty względem tego pomysłu.

Według wcześniejszych doniesień SSC Napoli chciało sprzedać Piotra Zielińskiego do Lazio Rzym lub Juventusu . Głównym faworytem do pozyskania Polaka jest klub ze stolicy Włoch, który właśnie żegna się ze swoim kluczowym pomocnikiem, Sergejem Milinkoviciem-Saviciem .

Zieliński trafi do Arabii Saudyjskiej? To byłaby ogromna sensacja

Ismael Mahmoud ten ponad dwa tygodnie temu informował, że Sergej Milinković-Savić jest bliski odejścia z Lazio do Al-Hilal. Teraz jego doniesienia się potwierdzają. Wcześniej zapowiadał transfer Kalidou Koulibaly'ego do Al-Hilal. Ostatecznie transakcja z udziałem senegalskiego stopera również doszła do skutku. Stało się to dopiero po upływie dziewięciu dni od podania oficjalnego komunikatu - to dowód na to, że Mahmoud jest dobrze poinformoway, jeśli chodzi o rynek arabski i wiedział o tym z dość dużym wyprzedzeniem.