Zero litości w klubie Polaków. Prokurator żąda czterech lat dyskwalifikacji

Wydawało się, że Paul Pogba zawsze będzie miał jak najlepsze wspomnienia związane z Juventus em Turyn. W latach 2012-2016 zdobył z tym klubem cztery tytuły mistrza Włoch. Potem przeniósł się do Manchesteru United na sześć sezonów.

Do stolicy Piemontu wrócił latem ubiegłego roku. Prześladowały go jednak kontuzje. Więcej czasu spędził w gabinetach fizjoterapeutów niż na murawie. Zaliczył łącznie jedynie 10 spotkań.

Gigantyczne problemy Paula Pogby. To może oznaczać koniec jego kariery

Obecny sezon miał wyglądać zupełnie inaczej. Tymczasem okazuje się dla 30-latka jeszcze większą traumą niż poprzedni. I wiele wskazuje na to, że w barwach "Starej Damy" francuskiego pomocnika już nie zobaczymy.

Chronologia zdarzeń przedstawia się klarownie. Próbkę do badań pobrano od zawodnika 20 sierpnia po meczu pierwszej kolejki Serie A przeciwko Udinese. Gdy ogłoszono, że wynik testu jest pozytywny, 11 września podjęto decyzję o zawieszeniu Francuza. W październiku analiza próbki B tylko potwierdziły podejrzenia.

Wtedy do gry wkroczyły organy dyscyplinarne. Równolegle ruszyła też fala spekulacji co do spodziewanej kary, jaką Pogba będzie musiał ponieść. Już wiadomo, że może ona być niezwykle surowa. Prokurator żąda aż czterech lat bezwzględnej dyskwalifikacji.