Włoskie media: Nicola Zalewski obezwładniony przez Filipa Kosticia

Jeszcze krytyczniej do występu reprezentanta Polski podeszła "La Gazzetta dello Sport", a jej dziennikarze zaznaczają chociażby, że po Zalewskim widać, że potrzebuje jeszcze czasu, by przestawić się na grę na prawym skrzydle. - Zalewski został obezwładniony przez Kosticia. Polak był nieśmiały w ataku i nieporadny w obronie. Potwierdził, że nie zdążył się jeszcze w pełni przyzwyczaić do gry na prawej stronie . Ostatnia jego interwencja przed zejściem z boiska była bardzo ryzykowna i w rezultacie ustąpił miejsca Karsdorpowi - czytamy.

Wojciech Szczęsny mógł zrobić więcej przy golu dla Romy? Włosi mają wątpliwości

Z pewnością miło powrotu do byłego klubu nie będzie wspominał Wojciech Szczęsny, bo na Stadio Olimpico nie udało mu się zachować czystego konta. Włoskie media co prawda zastanawiają się czy Polak mógł zrobić więcej przy golu z dystansu w wykonaniu Gianluki Manciniego, oglądając jednak powtórki tego trafienia można odnieść wrażenie, że to trochę szukanie błędu na siłę. Szczęsny bardzo dobrze zachował się za to przy próbie Paulo Dybali, a noty dla niego za niedzielne spotkanie wahały się w okolicach "5" i "6".