Zbigniew Boniek pogratulował Piotrowi Zielińskiemu

"Brawo Piotrek" - napisał były prezes PZPN-u na portalu społecznościowym.

Zieliński zapewnił w niedzielę 31 października zwycięstwo Napoli w derbach Kampanii z Salernitaną na wyjeździe, zdobywając jedyną bramkę. Podopieczni Luciana Spallettiego są liderem .



To było 32. trafienie pomocnika w Serie A.



Boniek, który we Włoszech grał w Juventusie Turyn i AS Roma ma na koncie 31 goli.



Najlepszym polskim strzelcem w Serie A jest Arkadiusz Milik, który dla Napoli zdobył 38 bramek.



Reklama

Zdjęcie Piotr Zieliński / Francesco Pecoraro / Getty Images

Pawo