Zawiódł Probierza na Euro. I co z tego? Za chwilę może dostać kontrakt w Serie A

Status reprezentanta kraju (osiem gier, dwie bramki) oraz uczestnika ME z pewnością ma niebagatelny wpływ na wartość rynkową 26-letniego zawodnika. W tej chwili szacuje się ją na 5 mln euro . Czy tyle zapłaci za piłkarza włoskie Udinese ?

Piotrowski w Serie A? Negocjacje ruszyły. Runjaić chce go w Udinese

Kontrakt Piotrowskiego z Łudogorcem Razgrad zachowuje ważność do końca bieżącego cyklu. Dwa pierwsze sezony okazały się dla Polaka bardzo udane. Każdy z nich kończył z tytułem mistrzowskim i krajowym pucharem na koncie . Do tej pory rozegrał 102 mecze, zdobył 20 bramek i zaliczył 16 asyst.

Jeśli prognozowany transfer dojdzie do skutku, dla kadrowicza Michała Probierza będzie to premierowa przygoda z jedną z pięciu najsilniejszych lig Europy. Zanim trafił do Bułgarii, europejskie szlify zbierał w Belgii i na zapleczu Bundesligi. Teraz może trafić w doborowe towarzystwo.