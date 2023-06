Zatrważające wyznanie Wojciecha Szczęsnego: Myślałem, że umieram

Polak opuścił murawę w 44. minucie gry. Zastąpił go w bramce Mattia Perin i do końcowego gwizdka nie skapitulował. "Stara Dama" wygrała spotkanie 1-0 .

Szczęsny doświadczył ataku paniki. Badania lekarskie nie wykazały nic niepokojącego

"Cóż, to było przerażające! Dziękuję wszystkim za miłe wiadomości i życzenia powrotu do zdrowia. Czuję się dobrze i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę na boisko! Ogromne podziękowania dla personelu medycznego, stadionu Allianz za wsparcie i dla Mattii Perina za to, że był naszym bohaterem tego dnia" - napisał wkrótce potem Szczęsny w mediach społecznościowych.