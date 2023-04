Zaskoczenie w Serie A. Gol giganta anulowany, kopciuszek urwał punkty

AC Milan przed starciem z Empoli zaliczył dość osobliwy ciąg wyników - po porażce, remisie i porażce " Rossoneri " nagle rozgromili liderów Serie A, Napoli, aż 4-0, przedłużając nadzieję swoich kibiców na to, że wywalczą oni chociaż wicemistrzostwo kraju.

" Azzurri " zaś odnotowali cztery kolejne porażki, by na koniec... zwyciężyć - skromnie bo skromnie, ale jednak - z Lecce. Piątkowe starcie drużyn z Mediolanu i Empoli zapowiadało się więc dosyć tajemniczo - ale i przez to całkiem atrakcyjnie dla fanów.

AC Milan - Empoli. Przebieg pierwszej połowy meczu

Spotkanie rozpoczęło się wedle wszelkich przewidywań - Milan od pierwszego gwizdka przejął inicjatywę i to on głównie utrzymywał się przy piłce, spokojnie konstruując kolejne akcje i próbując podchodzić pod bramkę oponentów. Mimo wszystko pierwszy kwadrans można uznać w zasadzie za ospały pod względem tempa.

Wyjątkiem była 13. minuta, kiedy to Ante Rebić oddał strzał, przy którym musiał napracować się bramkarz Samuel Perisan. Chwilę potem szczęścia szukał również Theo Hernandez, ale po jego uderzeniu futbolówka trafiła ostatecznie na jednego z defensorów.

Jedną z ciekawszych akcji w momencie, gdy potyczka zbliżała się do końca pierwszej połowy, był atak Sandro Tonalego z 39. minuty - gracz ten przedarł się sprytnie z piłką w kierunku bramki i mając przy sobie trzech rywali zdołał oddać strzał, który wpadł jednak w ręce Perisana. Przed zejściem obu ekip do szatni na przerwę było więc niezmiennie 0-0.

AC Milan - Empoli. Przebieg drugiej połowy meczu

Od 54. do mniej więcej 60. minuty kibice mogli oglądać serię dosyć kontrowersyjnych fragmentów - najpierw w polu karnym padł Theo Hernandez, a następnie Alexis Saelemaekers sygnalizował, że po jego uderzeniu jeden z przeciwników zagrywał w "szesnastce" ręką. Arbiter w obu przypadkach nie zdecydował się wskazać na wapno - zrobił to za to nieco później, kiedy wydało mu się, że piłki ręką dotknął Ebuehi. Po interwencji VAR-u cofnął jednak pierwotną decyzję.