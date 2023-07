Piotr Zieliński ma za sobą rewelacyjny sezon w barwach Napoli . Wystąpił łącznie w 48 meczach, w których zdobył siedem goli oraz zanotował 11 asyst. Dodatkowo przyczynił się znacząco do zdobycia pierwszego od 33 lat mistrzostwa Włoch oraz awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów . Kontrakt Zielińskiego z obecnym pracodawcą wygasa wraz z końcem czerwca 2024 roku i wciąż nie został przedłużony. Kością niezgody między obiema stronami są wymagania finansowe zawodnika, który w przypadku pozostania w Napoli musi liczyć się z obniżką wynagrodzenia. Tegoroczne letnie okno transferowe może być więc jedyną okazją, by klub sprzedał swoją gwiazdę, znacznie poprawiając przy tym swój budżet.

Chętnych do zakontraktowania reprezentanta Polski nie brakuje. Zainteresowane jego usługami było Lazio. Nie jest tajemnicą, że dużym fanem talentu Zielińskiego jest obecny trener drużyny Maurizio Sarri. Ostatecznie jednak sam piłkarz miał odrzucić ofertę ze stolicy. Do tej pory wydawało się, że głównym faworytem w wyścigu o jego podpis jest Al-Ahli. Ekipa z Arabii Saudyjskiej oferuje 12 mln euro rocznie oraz umowę na trzy lata. W nowym klubie mógłby spotkać m.in. Roberto Firmino oraz Edouarda Mendy'ego. Według dotychczasowych doniesień 29-letni pomocnik był gotowy przystać na propozycję z Al-Ahli. Głównym powodem takiej decyzji miał być incydent, do którego doszło kilkanaście dni temu. Pod nieobecność piłkarza w jego domu doszło do włamania. Bandyci ukradli m. in. samochód i inne wartościowe dobra.