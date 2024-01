Zaskakujący ruch ws. Polaka. Hitowy transfer w Serie A wisi na włosku

Zimowe okienko transferowe skończy się we Włoszech oficjalnie 1 lutego, natomiast jeszcze na ostatniej prostej możemy mieć tu do czynienia z... mimo wszystko niespodziewanymi przenosinami ośmiokrotnego reprezentanta Polski, Pawła Dawidowicza, do ekipy mocno walczącej o grę w Lidze Mistrzów w kolejnej kampanii - Atalanty Bergamo. Na razie jednak obecna drużyna obrońcy, Hellas Werona, nie jest przesadnie zadowolona z propozycji, jaką złożyli jej "Orobici"...