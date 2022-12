Gdyby klubom udało się porozumieć, do transferu doszłoby już w trakcie styczniowego okienka transferowego. "Stara Dama" z takim zastrzykiem gotówki mogłaby ruszyć na zakupy, ale dla Arkadiusza Milika oznaczałoby to utratę wielkiego konkurenta do gry w pierwszym składzie, bo o ile Serb był zdrowy, a Juventus nie grał na dwóch napastników, to Polak najczęściej lądował na ławce rezerwowych.