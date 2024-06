Zaskakujące wieści ws. Milika. Z tym klubem go jeszcze nie łączono

Obecny zawodnik "Starej Damy" o kończącym się właśnie miesiącu chciałby jak najszybciej zapomnieć. Arkadiusz Milik przeszedł w nim prawdziwą drogę z nieba do piekła. Po powołaniu otrzymanym od Michała Probierza na zgrupowanie poprzedzające Euro 2024 był podekscytowany nadchodzącą szansą. Ogromna radość szybko zamieniła się jednak w dramat. Już podczas pierwszego sparingu z Ukrainą 30-latek nabawił się urazu kolana. Od razu wykluczono jego wylot do Niemiec. Gracz szybko trafił też na stół operacyjny i rozpoczął walkę z czasem, by w dobrej formie przystąpić do sezonu klubowego.

