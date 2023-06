Zaskakująca oferta dla Zbigniewa Bońka? Media wieszczą głośny hit

Zbigniew Boniek - obecnie wiceprezydent UEFA - był często widywany w towarzystwie amerykańskiego właściciela AS Roma . - Dana Friedkina . "Corriere dello Sport" informuje jednak, że w ostatnim czasie wspólne rozmowy obu stron stały się znacznie częstsze , co wcale nie musi być przypadkiem. Były sternik Polskiego Związku Piłki Nożnej może bowiem otrzymać od włoskiego klubu ofertę współpracy .

AS Roma zatrudni Zbigniewa Bońka? Włoskie media wieszczą możliwą współpracę

W latach 2012 - 2021 Zbigniew Boniek pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od 2017 roku jest członkiem Komitetu Wykonawczego UEFA , a cztery lata później został także wiceprezydentem UEFA. I właśnie na jego obyciu w świecie futbolu chciałaby skorzystać AS Roma.