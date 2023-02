Zasadzka pseudokibiców po meczu! Co najmniej tuzin rannych osób

W sobotni wieczór, niedługo po zakończeniu meczu AS Roma - Empoli w Rzymie doszło do pseudokibicowskiej bijatyki o... międzynarodowym charakterze. Na fanów "Giallorossich" napadły bowiem złączone siły pseudosympatyków Napoli i belgradzkiej Cvenej Zvezdy. By zrozumieć genezę tej napaści trzeba cofnąć się nieco w czasie.