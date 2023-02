Po kiepskim meczu wicelider Serie A Inter Mediolan bezbramkowo zremisował w Genui z tamtejszą Sampdorią i ma już piętnaście punktów starty do SSC Napoli . Właściwie niemożliwym wydaje się, by mediolańczycy odrobili tę stratę, choć rzecz jasna piłka nożna zna wiele niezwykłych zwrotów akcji.

To spowodowało reakcję Lukaku, który zaczął krzyczeć, żeby przestał, bo to obraźliwe dla kolegów z drużyny. Barella najwyraźniej musiał odpowiedzieć coś brzydkiego, bo belgijski napastnik zaczął go wyzywać i stopować. Wszystko nagrały kamery, choć głównie skupiły się na Lukaku.