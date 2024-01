Zapadła klamka w sprawie Mourinho. Oficjalnie, wstrząs w klubie Zalewskiego

Jose Mourinho przestał być trenerem AS Roma, drużyny z którą związany jest obecnie reprezentant Polski Nicola Zalewski. "Giallorossi" oficjalne oświadczenie w tej sprawie wydali we wtorkowy poranek, jednocześnie pod znakiem zapytania stoi kwestia tego, kto teraz przejmie stery w ekipie ze Stadio Olimpico. "Mou", którego przybycie do zespołu kibice fetowali wiosną 2021 roku, poprowadził ASR do triumfu w Lidze Konferencji dwa sezony temu.