Zapada klamka ws. Szczęsnego, piłkarz miał zdecydować. Nieoczekiwany ruch

Włoskie media aż do końca letniego okienka transferowego snuły spekulacje na temat możliwego odejścia Wojciecha Szczęsnego z turyńskiego Juventusu. Ten scenariusz jednak się nie spełnił - mało tego, wszystko wskazuje na to, że "Szczena" zabawi wśród "Bianconerich" jeszcze przez kilka dobrych lat. Najnowsze doniesienia z Italii zawierają w sobie nawet konkretne rozstrzygnięcia co do przedłużenia jego dotychczasowej umowy z "Juve".