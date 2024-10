Zalewski pod ostrzałem. Swoje trzy grosze wtrącił Boniek, dosadna opinia

Nicola Zalewski wrócił do grania w AS Roma. Wystąpił w podstawowym składzie przeciwko AC Monza i Interowi Mediolan. W tym drugim popełnił jednak błąd, po którym padła jedyna bramka w spotkaniu. Kiedy schodził z murawy został wygwizdany przez własnych kibiców, a potem dostał najgorsze noty we włoskich mediach. Postawę reprezentanta Polski ocenił też Zbigniew Boniek, były gracz stołecznego zespołu.