Zalewski oczerniany we Włoszech. Poważne zarzuty, Polak tak tego nie zostawi

Nicola Zalewski wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski może potraktować jako chwilę odpoczynku od klubowej piłki. Od początku sezonu on i cała AS Roma nie radzi sobie najlepiej. Podopieczni Daniele De Rossiego zdobyli tylko 2 punkty w 3 meczach i plasują się na 16. miejscu w Serie A.

Reprezentant Polski był wygwizdywany w czasie meczu z Empoli. AS Roma przegrała to spotkanie 1:2, co było niesamowitym rozczarowaniem. To jednak nie koniec przykrych incydentów. Niektórzy kibice w przestrzeni internetowej zaczęli sugerować, że Nicola Zalewski jest tzw. kretem w szatni i wynosi z niej informacje do mediów.