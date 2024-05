Zalewski ma odejść po sezonie z Romy. Wiadomo, gdzie może trafić

Nicola Zalewski ma odejść z AS Romy. Oto dwa kierunki transferu

Kontrakt Zalewskiego wiąże go z AS Romą do 30 czerwca 2025 roku. To oznacza, że nadchodzące lata będzie ostatnim momentem na to, aby zarobić na wychowanku. Nie wiadomo, jaką klauzulę ma wpisaną w kontrakcie reprezentant Polski. Za to branżowy portal Transfermarkt wycenia go aktualnie na 12 milionów euro. Z informacji pojawiających się w mediach wynika, że pomocnik nie będzie robić problemów i jeśli pojawi się odpowiednia dla niego oferta, to powinien ją przyjąć.