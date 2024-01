Zaczyna się szaleństwo. Polak na celowniku giganta, Włosi wieszczą sensację

Jeśli dla któregoś włoskiego kibica Szymon Żurkowski był do tej pory postacią anonimową, to taki stan rzeczy przestał być aktualny w miniony weekend. Wystarczył hat-trick ustrzelony w ligowym meczu z Monzą, by o 26-letnim zawodniku zrobiło się bardzo głośno. Do tego stopnia, że Ilromanista.it prognozuje, iż polski kadrowicz zastąpi niebawem w Romie... samego Romelu Lukaku. Nikomu nie przeszkadza fakt, że chodzi o piłkarza, który ostatni raz w roli napastnika występował jako 14-latek.