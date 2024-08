Z pierwszej ligi do Serie A. Potęga proponuje za młodego Polaka majątek

Polskie zamieszanie w Juventusie. Co z przyszłością Szczęsnego i Milika?

To dopiero historia. Juventus z ofertą za gracza Miedzi Legnica

Jeżeli "Miedzianka" doprowadzi do sprzedaży wychowanka, z pewnością w Legnicy usłyszy się otwierane szampany. Do tej pory rekordowym zarobkiem dla klubu było oddanie Dawida Drachala do Rakowa Częstochowa za 600 tysięcy euro. Wiele wskazuje na to, że Bogacz przyniesie do kasy co najmniej dwa razy tyle.