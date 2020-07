Dzięki dwóm golom strzelonym we wczorajszym meczu z Lazio Cristiano Ronaldo wyprzedził Cira Immobile w klasyfikacji Złotego Buta. Wysłał też jasny sygnał Robertowi Lewandowskiemu, że nie zamierza zrezygnować z tego trofeum.

Immobile również trafił dla Lazio, z rzutu karnego i dzięki temu ma nadal kontakt punktowy z Ronaldem, jednak to CR7 zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji, dzięki temu, iż rozegrał o trzy mecze mniej.

Wielki Portugalczyk i Włoch mają po 60 pkt i do "Lewego", który zakończył już sezon Bundesligi tracą osiem punktów, co przekłada się na cztery gole.

Lewandowski ma imponującą średnią 1.1 gola na mecz, podczas gdy u CR7 ta średnia wynosi 1.0, a u Immobile - 0.91.

W Serie A pozostały do rozegrania cztery kolejki, więc obu snajperom wystarczy utrzymać średnią bramkę na mecz, by zrównać się z Polakiem. Ronaldo z pewnością jest to w stanie zrobić. Już w spotkaniu z Lazio mógł mieć dorobek bramkowy dwukrotnie wyższy.

W najbliższy czwartek Ronaldo i Juve zmierzą się na wyjeździe z Udinese. Trzy dni później podejmują Sampdorię Genua, a gry na zakończenie sezonu to wyjazd do Cagliari i starcie z AS Roma w Turynie.