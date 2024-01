Wyciekły szczegóły planów Juventusu wobec Szczęsnego. Bolesny cios dla Polaka

Umowa doświadczonego golkipera wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku, a w mediach do niedawna panowało przekonanie, że reprezentant Polski odejdzie z drużyny. Kilka dni temu dziennikarze z Półwyspu Apenińskiego ujawnili, że Szczęsny jest w trakcie negocjacji kontraktowych z Juventusem. Obie strony gotowe są na przedłużenie owocnej współpracy.

Trwają rozmowy w kwestii przedłużenia kontraktu Wojciecha Szczęsnego z Juventusem do 2026 r. Nowa umowa ma obejmować obniżkę wynagrodzenia

Juventus zasiadł do negocjacji ze Szczęsnym

Obecnie Wojciech Szczęsny jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w Turynie. Rocznie inkasuje on aż 6,5 miliona euro. Plasuje go to na drugim miejscu w drabince płacowej. Dlatego też kierownictwo "Starej Damy" chciałoby, żeby Polak obniżył nieco swoje zarobki. Dziennikarze "Tuttosport" ujawnili szczegóły oferty kontraktowej dla 33-latka.