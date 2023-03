Wyciekła lista transferowa Juventusu! Co z Wojciechem Szczęsnym?

W Juventusie wszyscy z gry Wojciecha Szczęsnego wydają się zadowoleni. Co prawda w tym sezonie "Stara Dama" spisuje się poniżej oczekiwań, ale długo była jednym z zespołów czołowych lig Europy, który stracił najmniej bramek.

Mimo to w klubie postanowiono stworzyć listę bramkarzy, którzy mogliby zastąpić Polaka. Z jednej strony w Juventusie chcą być przygotowani na wypadek otrzymania interesującej oferty dla Szczęsnego (jednym z zainteresowanych klubów ma być Tottenham), a z drugiej umowa Polaka kończy się w czerwcu 2024 r. i możliwe, że po jej wygaśnięciu bramkarz zdecyduje się kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych.

Trzy nazwiska na liście następców Wojciecha Szczęsnego

Listę opublikowała "La Gazetta dello Sport" i numerem jeden jest na niej Guglielmo Vicario , bramkarz Empoli , którym interesują się także kluby spoza Włoch. Gdyby jednak ta opcja nie wypaliła, to kolejnym kandydatem na liście Juventusu jest młodzieżowy reprezentant Włoch Marco Carnesecchi , wypożyczony z Atalanty do Cremonese .

Ostatnim, ale też najbardziej znanym kandydatem, jest Gianluigi Donnarumma , który właśnie odpadł z Paris Saint-Germain z Ligi Mistrzów i z tego powodu nie można wykluczyć, że w klubie z Paryża może dojść do rewolucji. Co więcej, Donnarummą Juventus interesował się jeszcze przed zakontraktowaniem Szczęsnego.

Jeśli jednak chodzi o nowego bramkarza, to w klubie z Turynu nie ma pośpiechu, bo Szczęsny w Juventusie czuje się dobrze, co wielokrotnie podkreślał. Poza tym "Stara Dama" cały czas ma o co walczyć w tym sezonie.