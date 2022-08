Arkadiusz Milik wraca do Serie A

Arkadiusz Milikwraca do Serie A, w której spędził 4,5 roku w barwach Napoli. Teraz będzie bronił barw "Starej Damy".

W 40 meczach Ligue 1 nasz napastnik zdobył 16 bramek, trzy kolejne wypracował. Eksperci, na czele z Roverą, uważają, że Marsylia nie dała mu szansy pokazania pełni umiejętności.

- We Francji Milik był traktowany jak śmieć. Przyszedł do Olympique, by być gwiazdą projektu, a prezydent zatrudnił dwóch trenerów, którzy nie chcieli Polaka. To głupie i niezrozumiałe, że zrobiono wszystko, by zachęcić Milika do transferu, a dwa tygodnie później zatrudniono Sampaolego, który nie był zwolennikiem Arkadiusza - punktował Marsylię Rovera, na antenie radia RMC Sport.

Rovera: Milik nie zawodził w Marsylii

- Milik nie zawodził. Robił dużo dobrego w każdym meczu. Nie można mu było nic zarzucić - uważa włoski ekspert.

Juventus robi wszystko, by Arkadiusz Milik został zgłoszony do gry jeszcze przed najbliższym meczem z AS Roma.

Asem atutowym ataku w talii Massimiliano Allegrego jest Duszan Vlahović, ale mocny zmiennik z pewnością by się przydał.

Polak jest w formie i rytmie meczowym. W tym sezonie rozegrał dwa mecze w Ligue 1.

Starcie Juventusu z Romą już w sobotę o godz. 18:30 w Turynie.

